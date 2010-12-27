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Конкурс на реконструкцию СКК "Петербургский" объявят осенью
Сегодня, 12:53
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lesjasap
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Конкурс на реконструкцию СКК "Петербургский" объявят осенью

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Смольный выберет подрядчика в середине октября.

К середине октября этого года Правительство Санкт-Петербурга подготовит требования конкурса на реконструкцию СКК "Петербургский". Об этом сообщают представители пресс-службы Комитета по инвестициям.

Мы планируем объявить конкурс на реконструкцию СКК не позднее середины октября. Вся необходимая документация уже готова, вносятся технические корректировки

отчиталась в ходе заседания в Смольном глава ведомства Ирина Бабюк

Напомним, что ранее Piter.tv писал о  том, что СКК "Петербургский" полностью реконструируют к 2023 году.

Фото: Piter.tv

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Категории: Новости СПб Картина дня Лента новостей

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