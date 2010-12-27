Конкурс на реконструкцию СКК "Петербургский" объявят осенью

Смольный выберет подрядчика в середине октября.

К середине октября этого года Правительство Санкт-Петербурга подготовит требования конкурса на реконструкцию СКК "Петербургский". Об этом сообщают представители пресс-службы Комитета по инвестициям.

Мы планируем объявить конкурс на реконструкцию СКК не позднее середины октября. Вся необходимая документация уже готова, вносятся технические корректировки отчиталась в ходе заседания в Смольном глава ведомства Ирина Бабюк

Напомним, что ранее Piter.tv писал о том, что СКК "Петербургский" полностью реконструируют к 2023 году.

Фото: Piter.tv