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Владелец продуктового магазина в Петербурге напал с "розочкой" на посетителя
Сегодня, 11:17
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Asyaromanenkova
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Владелец продуктового магазина в Петербурге напал с "розочкой" на посетителя

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Петербуржец попал в больницу с колото-резанными ранами после конфликта с директором магазина. Отношения выясняли при помощи битого стекла.

Плачевно для петербуржца закончилось посещение продуктового магазина на улице Маршала Казакова. Вечером в воскресенье. 7 декабря, 40-летнего петербуржца от дома 93 на Ленинском проспекте забрала скорая.

В больнице определили, что мужчина в тяжелом состоянии. У него были раны на груди, руках, шее. Также были порезы на животе, где оружие достало до внутренних органов.

Пострадавший рассказал, что получил травмы во время конфликта с директором магазина. По его словам, между ним и 39-летним владельцем продуктовой лавки произошла потасовка. Оппонент использовал "розочку" из разбитой бутылки.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемого ищет полиция.

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Теги: новости спб , происшествия спб
Категории: Происшествия

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