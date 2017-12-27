Владелец продуктового магазина в Петербурге напал с "розочкой" на посетителя

Петербуржец попал в больницу с колото-резанными ранами после конфликта с директором магазина. Отношения выясняли при помощи битого стекла.

Плачевно для петербуржца закончилось посещение продуктового магазина на улице Маршала Казакова. Вечером в воскресенье. 7 декабря, 40-летнего петербуржца от дома 93 на Ленинском проспекте забрала скорая.

В больнице определили, что мужчина в тяжелом состоянии. У него были раны на груди, руках, шее. Также были порезы на животе, где оружие достало до внутренних органов.

Пострадавший рассказал, что получил травмы во время конфликта с директором магазина. По его словам, между ним и 39-летним владельцем продуктовой лавки произошла потасовка. Оппонент использовал "розочку" из разбитой бутылки.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемого ищет полиция.