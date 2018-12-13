Конец рабочей недели в Ленобласти омрачат ливни и грозы

Порывы ветра достигнут пятнадцати метров в секунду.

Двадцать четвертого мая, в пятницу, в Выборге, а также остальных районах Ленинградской области ожидаются сильные грозы и затяжные дожди, порывы ветра достигнут пятнадцати метров в секунду.

Также в предстоящую субботу, 25 мая, продолжится непогода. Дожди и грозы, как стало известно, будут также атаковать районы 47 региона на протяжении всех выходных.