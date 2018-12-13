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Конец рабочей недели в Ленобласти омрачат ливни и грозы
Вчера, 14:26
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KaterinaKono13

Конец рабочей недели в Ленобласти омрачат ливни и грозы

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Порывы ветра достигнут пятнадцати метров в секунду.

Двадцать четвертого мая, в пятницу, в Выборге, а также остальных районах Ленинградской области ожидаются сильные грозы и затяжные дожди, порывы ветра достигнут пятнадцати метров в секунду. 

Также в предстоящую субботу, 25 мая, продолжится непогода. Дожди и грозы, как стало известно, будут также атаковать районы 47 региона на протяжении всех выходных.

Кроме того, МЧС предупреждает, что 23 мая в Приозерском, местами в Выборгском, Волосовском, Кингисеппском, Гатчинском, Лужском, Волховском, Всеволожском и Подпорожском - 3 класс пожароопасности.

Теги: выборг, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг, Новости Выборгского района,

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