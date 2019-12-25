"Горэлектротранс" не намерен увольнять кондукторов при сокращении количества маршрутов в Петербурге

Во время перехода на новую транспортную модель больше невостребованным работникам предложат другие должности.

ГУП "Горэлектротранс" не уволит кондукторов трамваев и троллейбусов в ходе перехода на новую модель обслуживания транспорта. Об этом заявил исполняющий обязанности директора предприятия Алексей Серебряков на пресс-конференции ТАСС.

Уточняется, что невостребованным работникам предложат новые должности. Так, с начала транспортной реформы в мае в Северной столице карьеру на новом посту продолжили 1,5 тысячи работников "Горэлектротранса".

На данный момент петербургских пассажиров обслуживают 55 из 84 трамвайных и троллейбусных безкондукторных маршрутов.

Ранее мы сообщили о том, что на автобусных маршрутах №476 и №345 в Петербурге обновят подвижной состав.

Фото: Piter.TV