Концерт-спектакль Евы Канны "Земля Обетованная"

Концерт пройдет в два отделения.

Певица Ева Канна выступит в концертном зале "У Финляндского".

Основной темой концерта-спектакля "Земля Обетованная" стала любовь к друг другу, вера в добро и жизнь. Атмосферные петербургские парки, зонты, последние романтики- все они соберутся в единое кружево зримой песни на сцене.

В первом отделении прозвучат русские романсы и песни в джазовых обработках, надрывно-нежные, на грани срыва, как будто говорящие о душевной боли каждого из нас. Во втором отделении зрители услышат лучшие авторские эстрадные хиты певицы. Специальным гостем программы станет заслуженный артист России Сергей Селин.

Зрителей ждут сюрпризы и подарки.

Где: Арсенальная набережная, д.13/1

Начало концерта: 19.00

Цена билетов от 600 руб

Фото предоставлено организаторами.