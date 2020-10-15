Концерт-спектакль Евы Канны "Земля Обетованная"

Певица Ева Канна выступит в концертном зале "У Финляндского".
Основной темой концерта-спектакля "Земля Обетованная" стала любовь к друг другу, вера в добро и жизнь. Атмосферные петербургские парки, зонты, последние романтики- все они соберутся в единое кружево зримой песни на сцене.
В первом отделении прозвучат русские романсы и песни в джазовых обработках, надрывно-нежные, на грани срыва, как будто говорящие о душевной боли каждого из нас. Во втором отделении зрители услышат лучшие авторские эстрадные хиты певицы. Специальным гостем программы станет заслуженный артист России Сергей Селин.
Зрителей ждут сюрпризы и подарки.
Где: Арсенальная набережная, д.13/1
Начало концерта: 19.00
Цена билетов от 600 руб
Фото предоставлено организаторами.
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