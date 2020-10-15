  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Концерт-спектакль Евы Канны "Земля Обетованная"
Сегодня, 19:00
310
smirenny

Концерт-спектакль Евы Канны "Земля Обетованная"

0 0

Концерт пройдет в два отделения.

Певица Ева Канна выступит в концертном зале "У Финляндского". 

Основной темой концерта-спектакля "Земля Обетованная" стала любовь к друг другу, вера в добро и жизнь. Атмосферные петербургские парки, зонты, последние романтики- все они соберутся в единое кружево зримой песни на сцене. 

В первом отделении прозвучат русские романсы и песни в джазовых обработках, надрывно-нежные, на грани срыва, как будто говорящие о душевной боли каждого из нас. Во втором отделении зрители услышат лучшие авторские эстрадные хиты певицы. Специальным гостем программы станет заслуженный артист России Сергей Селин.

Зрителей ждут сюрпризы и подарки.

Где: Арсенальная набережная, д.13/1

Начало концерта: 19.00

Цена билетов от 600 руб

Фото предоставлено организаторами.

Теги: ева канна, концерт-спектакль
Категории: Куда сходить в Петербурге,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии