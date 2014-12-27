Концерт рок-группы "Чиж & Co"

Концерт состоится 4 октября на сцене Gaika Space. Стартует мероприятие в 19:00. Возрастное ограничение: 18+.

Организаторы концерта отмечают, что в карьере Сергея Чигракова – первые шаги по большой сцене с "Разными людьми" Чернецкого, сотрудничество с музыкантами "Аквариума" и "ДДТ", а также участие в капустниках вроде "Митьковских песен" наравне со звездами российского рока.

Основной период творческой активности "Чижа" пришелся на 90-е годы: последний полноценный лонгплей с новым материалом вышел в 1999 году, а второй сольный, знаменитый "Гайдном буду!", – в 2001 году. А в концертной программе любой слушатель, даже не являясь фанатом, узнает множество хитов.

Песни Чигракова "Вечная молодость", "Полонез", "Перекресток", "О любви" давно вышли в народ. Они в эфирах радиостанций любого формата, их поют под гитару и обязательно исполняют хором на выступлениях коллектива.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия