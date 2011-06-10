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Концерт в честь юбилея дирижера Синайского в Филармонии Петербурга отменили
Сегодня, 12:10
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Концерт в честь юбилея дирижера Синайского в Филармонии Петербурга отменили

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Солистом программы был заслуженный артист России Илья Иофф.

Сегодня, 4 июня, в Филармонии Санкт-Петербурга концерт под руководством Василия Синайского, включенный в цикл "Первый симфонический оркестр России", не состоится. Об этом сообщили на сайте учреждения. 

Концерт заслуженного коллектива России под управлением Василия Синайского (Большой зал, 4 июня) отменен.

Сайт Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича

Причину отказа от выступления не указали. Отметим, что событие планировалось посвятить юбилею дирижера и 140-летию оркестра.  Солистом программы был заслуженный артист России Илья Иофф.

Ранее на Piter.tv: с 9 по 11 июня в Петербурге проведут Международный фестиваль цветов.

Фото: Pexels

 

Теги: концерт в честь синайского
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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