Концерт в честь юбилея дирижера Синайского в Филармонии Петербурга отменили

Солистом программы был заслуженный артист России Илья Иофф.

Сегодня, 4 июня, в Филармонии Санкт-Петербурга концерт под руководством Василия Синайского, включенный в цикл "Первый симфонический оркестр России", не состоится. Об этом сообщили на сайте учреждения.

Концерт заслуженного коллектива России под управлением Василия Синайского (Большой зал, 4 июня) отменен. Сайт Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича

Причину отказа от выступления не указали. Отметим, что событие планировалось посвятить юбилею дирижера и 140-летию оркестра. Солистом программы был заслуженный артист России Илья Иофф.

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