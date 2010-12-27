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Концерт группы "АукцЫон"
Сегодня, 20:00
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nadezhda_sib

Концерт группы "АукцЫон"

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Петербургская группа с 40-летней историей порадует петербуржцев своим выступлением.

"АукцЫон" - музыкальный петербургский коллектив, образованный в 1978 году. Группа выступает в различных разветвлениях рока и джаза. Последний, десятый студийный альбом "На солнце" вышел в 2016 году. Их называют "самой авангардной из всех популярных и самой популярной из всех авангардных". 

"АкцЫон" изредка сейчас выступает с концертами, поэтому это уникальный шанс послушать любимые песни с видом на Петербург. 

Место: крыша Roof Place, Кожевенная линия, 30

Цена: от 1500

Фото: Дмитрий Строц

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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