Концерт группы "АукцЫон"

Петербургская группа с 40-летней историей порадует петербуржцев своим выступлением.

"АукцЫон" - музыкальный петербургский коллектив, образованный в 1978 году. Группа выступает в различных разветвлениях рока и джаза. Последний, десятый студийный альбом "На солнце" вышел в 2016 году. Их называют "самой авангардной из всех популярных и самой популярной из всех авангардных".

"АкцЫон" изредка сейчас выступает с концертами, поэтому это уникальный шанс послушать любимые песни с видом на Петербург.

Место: крыша Roof Place, Кожевенная линия, 30

Цена: от 1500

Фото: Дмитрий Строц