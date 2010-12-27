Концерт группы "АукцЫон"

"АукцЫон" - музыкальный петербургский коллектив, образованный в 1978 году. Группа выступает в различных разветвлениях рока и джаза. Последний, десятый студийный альбом "На солнце" вышел в 2016 году. Их называют "самой авангардной из всех популярных и самой популярной из всех авангардных".
"АкцЫон" изредка сейчас выступает с концертами, поэтому это уникальный шанс послушать любимые песни с видом на Петербург.
Место: крыша Roof Place, Кожевенная линия, 30
Цена: от 1500
Фото: Дмитрий Строц
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