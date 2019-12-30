Все произведения специально оригинально обработаны для ансамбля.

17 января в малом зале филармонии имени М.И. Глинки состоится концерт ансамбля "Жемчуг" с программой "сНежная".

Зрители смогут провести вечер в сопровождении лирических и нежных песен о любви. Однако на этом организаторы мероприятия не остановятся. Посетителям представится возможность прочувствовать дух русской снежной зимы и послушать давно полюбившиеся популярные композиции.

В качестве художественного руководителя выступает Софья Егорова. Также музыкальные произведения исполнят лауреаты всероссийских и международных комплексов:

вокал - Ирина Сергей

балалайка-прима - Сергей Васильманов

домра-альт - Елена Иванова

ударные, перкуссия - Андрей Соколов

балалайка-контрабас - Илья Богданов

Адрес: Невский проспект,30

Начало в 19:00

Фото: пресс-служба организатора