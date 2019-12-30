17 января в малом зале филармонии имени М.И. Глинки состоится концерт ансамбля "Жемчуг" с программой "сНежная".
Зрители смогут провести вечер в сопровождении лирических и нежных песен о любви. Однако на этом организаторы мероприятия не остановятся. Посетителям представится возможность прочувствовать дух русской снежной зимы и послушать давно полюбившиеся популярные композиции.
В качестве художественного руководителя выступает Софья Егорова. Также музыкальные произведения исполнят лауреаты всероссийских и международных комплексов:
вокал - Ирина Сергей
балалайка-прима - Сергей Васильманов
домра-альт - Елена Иванова
ударные, перкуссия - Андрей Соколов
балалайка-контрабас - Илья Богданов
Адрес: Невский проспект,30
Начало в 19:00
Фото: пресс-служба организатора
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