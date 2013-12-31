Концерт "Жемчужины национальной школы"
Вчера, 16:00
Концерт состоится 5 апреля в "Капелле". Стартует мероприятие в 16:00. Возрастное ограничение: 6+.

В программе ожидаются "жемчужины национальной школы" – Рахманинов, Скрябин, Прокофьев, Глиэр. Ведущая – Ольга Пушкина, лауреат международных конкурсов и пианистка. 

Концерт в двух отделениях, его продолжительность составит два часа. 

