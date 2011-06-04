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Концерт WHITESNAKE
Сегодня, 18:00
3633
Rybka123

Концерт WHITESNAKE

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Знаменитый WHITESNAKE отмечают 40 лет!

Группу "Whitesnake" основал бывший вокалист "Deep Purple" Дэвид Ковердейл в лохматом 1978 году. В рамках мирового тура легендарная команда группа отпразднует юбилей и представт новый альбом. 

Место: БКЗ "Октябрьский"
Цена: от 3000 тысяч

Теги: whitesnake
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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