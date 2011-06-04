Концерт WHITESNAKE

Группу "Whitesnake" основал бывший вокалист "Deep Purple" Дэвид Ковердейл в лохматом 1978 году. В рамках мирового тура легендарная команда группа отпразднует юбилей и представт новый альбом.
Место: БКЗ "Октябрьский"
Цена: от 3000 тысяч
Знаменитый WHITESNAKE отмечают 40 лет!
Группу "Whitesnake" основал бывший вокалист "Deep Purple" Дэвид Ковердейл в лохматом 1978 году. В рамках мирового тура легендарная команда группа отпразднует юбилей и представт новый альбом.
Место: БКЗ "Октябрьский"
Цена: от 3000 тысяч
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