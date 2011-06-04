Концерт WHITESNAKE

Знаменитый WHITESNAKE отмечают 40 лет!

Группу "Whitesnake" основал бывший вокалист "Deep Purple" Дэвид Ковердейл в лохматом 1978 году. В рамках мирового тура легендарная команда группа отпразднует юбилей и представт новый альбом.

Место: БКЗ "Октябрьский"

Цена: от 3000 тысяч