Концерт "Вивальди. Времена года"
Сегодня, 19:30
156
Концерт состоится 19 декабря в "Колизее". Стартует мероприятие в 19:30. Без возрастных ограничений.

В концертном зале среди свечей и новогодних украшений прозвучат произведения Вивальди, Чайковского, Моцарта, Штрауса, Брамса и других великих композиторов. Исполнитель – оркестр Olympic Orchestra. 

Публику ожидает праздничная программа. В первом отделении вы насладитесь циклом "Времена года", вторую часть посвятят классической и не только музыке с рождественским настроением. На ваших глазах художник создаст живые картины в технике Эбру. 

Фото: пресс-служба ACCORD LAB. 

