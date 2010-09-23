Концерт "Вивальди. Времена года"

В концертном зале среди свечей и новогодних украшений прозвучат произведения Вивальди, Чайковского, Моцарта, Штрауса, Брамса и других великих композиторов. Исполнитель – оркестр Olympic Orchestra.
Публику ожидает праздничная программа. В первом отделении вы насладитесь циклом "Времена года", вторую часть посвятят классической и не только музыке с рождественским настроением. На ваших глазах художник создаст живые картины в технике Эбру.
Фото: пресс-служба ACCORD LAB.
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все