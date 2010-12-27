Концерт "Ундервуд" на крыше

Любимые хиты в одном из самых атмосферных мест Петербурга.

Российская рок-группа появилась в 1995 году. Она заявила о себе после хита "Гагарин, я Вас любила". С тех пор коллектив является одним из наиболее популярных среди российских групп, а их песни занимают место в чартах. На счету "Ундервуда" восемь альбомов, аудиокнига стихов, три поэтических сборника. Поэзия является неотъемлемой частью группы.

На петербургской крыше они исполнят проверенные временем хиты, а эксперимента с трек-листов оставят до следующего раза. Новая пластинка уже не за горами: недавно участники объявили, что их девятый студийный альбом будет называться "Дети портвейна".

Место: Roof Place (Кожевенная линия,30)

Цена: 1500

Возрастное ограничение: 16+

Фото: undervud.ru