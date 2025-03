Концерт "Рахманинов при свечах" состоится 1 марта в Яани Кирик в 19:00

Музыка Рахманинова будто создана для того, чтобы слушать ее при свечах... И Amadeus Concerts приглашает вас в магическое пространство абсолютной красоты и вдохновения. Музыка Гения, лучшие музыканты города, мерцание сотен свечей в стенах храма, мурашки по коже....

Его произведения есть в репертуаре любого пианиста с мировым именем. Его музыка - эталон для мира фортепианного искусства. И ни одно сердце не останется равнодушным, слушая её.

Задумайтесь: "All by myself" в исполнении Селин Дион - это Рахманинов. Его сочинения "сквозят" в отрывках произведений, исполняемых Сарой Брайтман, Queen, Синатрой...

Amadeus Concerts готовит интереснейшую программу, которая безусловно станет подарком всем ценителям творчества Рахманинова. А если вы впервые готовитесь открыть для себя эту музыку - мы завидуем вам, ведь перед вами целый мир ещё не испытанных переживаний!



Исполнители:

Ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, солисты и приглашенные музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии.

Продолжительность концерта: 1 час без антракта.