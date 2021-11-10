Концерт "Пер Гюнт. В пещере горного короля"
19:00
Концерт "Пер Гюнт. В пещере горного короля" пройдет 20 мая в Петрикирхе. Начало – в 19:00. Для гостей старше 6 лет.

Посетителям представят историю противостояния добра и зла, проходящего в человеческой душе. Драма норвежцев Генрика Ибсена и Эдварда Грига не оставит кого-то равнодушным. 

Поэтические тексты и музыка основаны на первоисточниках, а повороты сюжета проводят яркие параллели с настоящим временем. Вы сможете подарить себе и близким музыкальный праздник, который принесет фейерверк эмоций. 

Исполнители: Елизавета Панченко (орган), Анастасия Коротенко (лирическое сопрано), Анна Михеева (художественное слово). 

