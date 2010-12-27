Концерт PIZZA

Группу "PIZZA" в 2010 году основал автор, композитор и аранжировщик Сергей Приказчиков. Коллектив работает в различных жанрах - поп, соул, джаз, хип-хоп и иногда фанк. Поклонники любят PIZZA за мелодичность, глубину текстов и проникновенный вокал.
Визитная карточка группы - это хиты "Пятница", "Оружие", "Лифт" и другие. За 7 лет музыканты выпустили три студийных альбома - "Кухня", "На всю планету Земля" и "Zavtra". На концерте PIZZA исполнит любимые песни поклонников, а также, может быть, порадует зрителей композицией из будущего альбома.
Место: проспект Медиков, 3
Цена: от 1300 рублей
Возрастное ограничение: 6+
Фото: vk.com/pizzamusic, предоставлено организатором
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