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Концерт PIZZA
Сегодня, 20:00
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nadezhda_sib

Концерт PIZZA

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Исполнители хитов "Пятница", "Оружие" и "Лифт" выступят с большим сольным концертом.

Группу "PIZZA" в 2010 году основал автор, композитор и аранжировщик Сергей Приказчиков. Коллектив работает в различных жанрах - поп, соул, джаз, хип-хоп и иногда фанк. Поклонники любят PIZZA за мелодичность, глубину текстов и проникновенный вокал. 

Визитная карточка группы - это хиты "Пятница", "Оружие", "Лифт" и другие. За 7 лет музыканты выпустили три студийных альбома - "Кухня", "На всю планету Земля" и "Zavtra". На концерте PIZZA исполнит любимые песни поклонников, а также, может быть, порадует зрителей композицией из будущего альбома. 

Место: проспект Медиков, 3

Цена: от 1300 рублей 

Возрастное ограничение: 6+

Фото: vk.com/pizzamusic, предоставлено организатором

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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