Концерт PIZZA

Исполнители хитов "Пятница", "Оружие" и "Лифт" выступят с большим сольным концертом.

Группу "PIZZA" в 2010 году основал автор, композитор и аранжировщик Сергей Приказчиков. Коллектив работает в различных жанрах - поп, соул, джаз, хип-хоп и иногда фанк. Поклонники любят PIZZA за мелодичность, глубину текстов и проникновенный вокал.

Визитная карточка группы - это хиты "Пятница", "Оружие", "Лифт" и другие. За 7 лет музыканты выпустили три студийных альбома - "Кухня", "На всю планету Земля" и "Zavtra". На концерте PIZZA исполнит любимые песни поклонников, а также, может быть, порадует зрителей композицией из будущего альбома.





Место: проспект Медиков, 3

Цена: от 1300 рублей

Возрастное ограничение: 6+

Фото: vk.com/pizzamusic, предоставлено организатором