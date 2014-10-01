Концерт "Орган с песочной анимацией. Вивальди"

Концерт классической музыки "Орган с песочной анимацией. Вивальди" состоится 30 ноября в Мальтийской капелле. Начнется мероприятие в 14:00. Возрастное ограничение: 6+.

В рамках концерта посетители познакомятся с оригинальной интерпретацией цикла Антонио Вивальди "Времена года". Композиции прозвучат в переложении для органа, исполнит их органист Александр Новоселов. А дополнит музыку песочная анимация в исполнении художницы Екатерины Барсуковой.

Уникальный концертный орган капеллы – исторический инструмент. Его проектировали специально для пространства с учетом акустических параметров зала.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)