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Концерт "Орган с песочной анимацией. Вивальди"
Сегодня, 14:00
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Концерт "Орган с песочной анимацией. Вивальди"

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Концерт классической музыки "Орган с песочной анимацией. Вивальди" состоится 30 ноября в Мальтийской капелле. Начнется мероприятие в 14:00. Возрастное ограничение: 6+.

В рамках концерта посетители познакомятся с оригинальной интерпретацией цикла Антонио Вивальди "Времена года". Композиции прозвучат в переложении для органа, исполнит их органист Александр Новоселов. А дополнит музыку песочная анимация в исполнении художницы Екатерины Барсуковой. 

Уникальный концертный орган капеллы – исторический инструмент. Его проектировали специально для пространства с учетом акустических параметров зала. 

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

Теги: антонио вивальди, мальтийская капелла, орган
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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