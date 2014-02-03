Концерт "Орган при свечах" состоится в Петрикирхе 9 ноября в 19:00

Цикл "Музыка при свечах" от Amadeus Concerts стал важной частью культурного досуга Петербурга. На этот раз вы услышите избранные органные сочинения в особенной атмосфере Петрикирхе при свете сотен свечей.

Бессмертная классика и король инструментов в действующей лютеранской кирхе — открывайте для себя настоящие музыкальные чудеса и наслаждайтесь необычным концертом "Орган при свечах"!

Исполнители: топовые музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, солисты и приглашенные музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии.

Продолжительность концерта: 1 час без антракта.