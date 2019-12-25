Концерт "Орган ТОП-10" состоится 28 ноября в Петрикирхе в 19:00

Десять величайших органных произведений всех времён прозвучат на одном из крупнейших органов России в концерте от Amadeus Concerts

Во времена Баха, определенно, не было музыкальных чартов, но мы - люди, живущие в эпоху великих и бесконечных сравнений, конечно же, обречены сравнивать и выбирать. Так ли это плохо?

Конечно, всё в мире субъективно, но мы составили программу таким образом, что популярность произведений не являлась единственным критерием "отбора", хотя однозначно, каждое из сочинений, вошедших в концерт, является, в своем роде, уникальным - по красоте, гармонии, виртуозности исполнения и величественности звучания.

Конечно же, этот концерт - прекрасный повод познакомиться с органной музыкой. Но даже завсегдатаи органных концертов не будут чувствовать себя здесь чужими - программа рассчитана и на музыкальных "гурмэ". Величественные своды Петрикирхе, глубокое звучание духового органа и величайшие органные сочинения - всё это ждет вас на необычном концерте "Орган. TOP 10"

Инструменты:

Willi Peter — орган без мехов, трактура которого состоит из нейлоновых нитей, а не деревянных абстрактов. У него три мануала и педаль, он насчитывает 43 регистра и 3218 труб. На данный момент он является самым большим и единственным трехмануальным среди церковных органов Санкт-Петербурга — остальные крупные органы находятся в концертных залах, а храмы используют преимущественно средние и малые органы на 20-25 регистров. Этот орган идеально вписывается в акустику Петрикирхе.

Исполнители:

Ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, солисты и приглашенные музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии.

Продолжительность концерта: 1 час без антракта.