Концерт OUR LAST NIGHT

Американские рокеры привезут в Петербург свой новый альбом "Let Light Overcome". Коллектив известен бесчисленным количеством видео, которые неизменно собирают на Youtube миллионы просмотров.
Место: клуб Космонавт
Цена: от 2000 р.
Мастера мелодичного пост-хардкора дадут концерт в клубе Космонавт.
Американские рокеры привезут в Петербург свой новый альбом "Let Light Overcome". Коллектив известен бесчисленным количеством видео, которые неизменно собирают на Youtube миллионы просмотров.
Место: клуб Космонавт
Цена: от 2000 р.
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