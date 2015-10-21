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Концерт OUR LAST NIGHT
Сегодня, 19:00
3376
Rybka123

Концерт OUR LAST NIGHT

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Мастера мелодичного пост-хардкора дадут концерт в клубе Космонавт.

Американские рокеры привезут в Петербург свой новый альбом "Let Light Overcome". Коллектив известен бесчисленным количеством видео, которые неизменно собирают на Youtube миллионы просмотров.

Место: клуб Космонавт 
Цена: от 2000 р.

Теги: our last night
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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