Концерт "Музыка При Свечах. Величайшая классика"

"Музыка при свечах" от Amadeus Concerts – один из самых ярких концертных форматов на музыкальной сцене Петербурга. Он существует с 2017 года и стал первым проектом, объединившим прекрасную музыку и утонченную атмосферу с мерцающим светом сотен свечей для полного погружения в музыкальную драматургию звучащих произведений.
С тех пор, несмотря на время и подражателей, "Музыка при свечах" от Amadeus Concerts осталась эталонным концертом, полюбившимся публике за честность во всем - от подбора музыкантов, до составления программы и декорирования сцены!
Что вас ожидает на концерте:
- всегда новая, не повторяющаяся программа, включающая шедевры композиторов-классиков, таких как Бах, Шопен, Вивальди, Рахманинов и многих других;
- каждый раз особый набор тембров: орган, рояль, клавесин, скрипка, струнный ансамбль, флейта, уникальные голоса солистов оперных театров Петербурга и даже балалайка;
- виртуозное исполнение от ведущих музыкантов Санкт-Петербурга, лауреатов международных конкурсов, влюбленных в музыку;
- великолепное оформление сцены светом сотен и сотен свечей для полного погружения;
- внимательный персонал, относящийся к каждому гостю с любовью и отзывчивостью;
- атмосферный зал лютеранской кирхи Яани Кирик с прекрасной акустикой и удобным обзором сцены.
Если вы еще не видели – это стоит увидеть, а если видели, то обязательно вернëтесь!
Исполнители:
Ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, солисты и приглашенные музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии.
Продолжительность концерта: 1 час без антракта.
