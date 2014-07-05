  1. Главная
Концерт "Музыка При Свечах. Величайшая классика"
Сегодня, 17:00
176
Концерт "Музыка При Свечах. Величайшая классика" состоится 9 ноября в 17:00 в Петрикирхе

"Музыка при свечах" от Amadeus Concerts – один из самых ярких концертных форматов на музыкальной сцене Петербурга. Он существует с 2017 года и стал первым проектом, объединившим прекрасную музыку и утонченную атмосферу с мерцающим светом сотен свечей для полного погружения в музыкальную драматургию звучащих произведений.

С тех пор, несмотря на время и подражателей,  "Музыка при свечах" от Amadeus Concerts осталась эталонным концертом, полюбившимся публике за честность во всем - от подбора музыкантов, до составления программы и декорирования сцены!

Что вас ожидает на концерте:

  • всегда новая, не повторяющаяся программа, включающая шедевры композиторов-классиков, таких как Бах, Шопен, Вивальди, Рахманинов и многих других; 
  • каждый раз особый набор тембров: орган,  рояль, клавесин, скрипка, струнный ансамбль, флейта, уникальные голоса солистов оперных театров Петербурга и даже балалайка;
  • виртуозное исполнение от ведущих музыкантов Санкт-Петербурга, лауреатов международных конкурсов, влюбленных в музыку;
  • великолепное оформление сцены светом сотен и сотен свечей для полного погружения; 
  • внимательный персонал, относящийся к каждому гостю с любовью и отзывчивостью;
  • атмосферный зал лютеранской кирхи Яани Кирик с прекрасной акустикой и удобным обзором сцены. 

Если вы еще не видели – это стоит увидеть, а если видели, то обязательно вернëтесь!

Исполнители:

Ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, солисты и приглашенные музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии.

Продолжительность концерта: 1 час без антракта. 

Теги:
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

