Концерт "Музыка При Свечах. Величайшая классика" состоится 9 ноября в 17:00 в Петрикирхе

"Музыка при свечах" от Amadeus Concerts – один из самых ярких концертных форматов на музыкальной сцене Петербурга. Он существует с 2017 года и стал первым проектом, объединившим прекрасную музыку и утонченную атмосферу с мерцающим светом сотен свечей для полного погружения в музыкальную драматургию звучащих произведений.

С тех пор, несмотря на время и подражателей, "Музыка при свечах" от Amadeus Concerts осталась эталонным концертом, полюбившимся публике за честность во всем - от подбора музыкантов, до составления программы и декорирования сцены!

Что вас ожидает на концерте:

всегда новая, не повторяющаяся программа, включающая шедевры композиторов-классиков, таких как Бах, Шопен, Вивальди, Рахманинов и многих других;

каждый раз особый набор тембров: орган, рояль, клавесин, скрипка, струнный ансамбль, флейта, уникальные голоса солистов оперных театров Петербурга и даже балалайка;

виртуозное исполнение от ведущих музыкантов Санкт-Петербурга, лауреатов международных конкурсов, влюбленных в музыку;

великолепное оформление сцены светом сотен и сотен свечей для полного погружения;

внимательный персонал, относящийся к каждому гостю с любовью и отзывчивостью;

атмосферный зал лютеранской кирхи Яани Кирик с прекрасной акустикой и удобным обзором сцены.

Если вы еще не видели – это стоит увидеть, а если видели, то обязательно вернëтесь!

Исполнители:

Ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, солисты и приглашенные музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии.

Продолжительность концерта: 1 час без антракта.