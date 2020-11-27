Концерт MarimbaMix пройдет 1 мая в Малом зале Филармонии

В программе "Классика Мирового и Советского Кино" прозвучат шедевры французского, американского (Hollywood) и советского кинематографа 60-70-80 и 90 годов прошлого века.

Концерт оркестра MarimbaMix состоится 1 мая в Малом зале Филармонии. В программе "Классика Мирового и Советского Кино" прозвучат шедевры французского, американского (Hollywood) и советского кинематографа 60-70-80 и 90 годов прошлого века.

По словам организаторов, музыканты исполнят оригинальные аранжировки, а также представят неожиданное их прочтение. Кульминацией концерта станут мелодии из отечественных фильмов таких, как вальс из к/ф "Берегись автомобиля" и увертюры к к/ф "Укрощение огня" Андрея Петрова, а также знаменитые мелодии Эдуарда Артемьева к к/ф "Свой среди чужих, чужой среди своих", прозвучат и треки к кинофильмам "Джентльмены удачи" Геннадия Гладкова, "Иван Васильевич меняет профессию" и "Бриллиантовая рука" Александра Зацепина. Концерт проведет Александр Малич.

Фото: предоставлено организаторами

