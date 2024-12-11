Концерт "Легендарные ROCK-ХИТЫ" состоится 8 февраля в Клубе А2 в 20:00

Симфоническое шоу "Легендарные Рок-хиты" в клубе А2!

Оркестр 300-летия Санкт-Петербурга под руководством дирижера Андриса Апсите, а также специальные гости шоу – проект "Звук Света" и оперные солисты ведущих театров Санкт-Петербурга – исполнят для вас программу, которую можно назвать просто "плейлист мечты"!

Это шоу кардинально отличается от аналогов масштабностью программы и особым, авторским подходом! На сцене не просто прозвучат симфонические интерпретации лучших хитов Scorpions, Metallica, PinkFloyd, Aerosmith и других легендарных исполнителей, а воплотится концептуальное сочетание выразительности и утонченности классической музыки с мощью и энергетикой рока.

Вас ждут не только любимые песни, но и музыкальные "дуэли" оркестра и рок-бэнда, найдется место и для хореографических номеров, театрализаций, пантомимы и даже песни, исполненной языком жестов – потому что музыку чувствуют даже те, кто не слышит звуков…

Не пропустите Симфоническое шоу "Легендарные Рок-Хиты"!