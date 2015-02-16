Концерт "Интерстеллар. Музыкальное шоу в Планетарии" состоится 20 и 21 ноября в 21:00 в Планетарии 1

Музыка Ханса Циммера из культового кинофильма "Интерстеллар" в живом исполнении в Планетарии 1.

Лучшего места звучания музыки Ханса Циммера сложно придумать - гостей шоу ждёт не просто уникальное музыкальное событие, а настоящее глубокое погружение в атмосферу бескрайних пространств и звёздных миров!

Amadeus Concerts представляет орган, струнный ансамбль и клавишные под огромным звёздным куполом самого большого Планетария в Мире!

Специально для сферического купола был разработан видео-контент, созданы уникальные аранжировки к легендарным музыкальным композициям, подобраны оригинальные световые решения для эффектной работы в зале: все это позволит представить зрителю не "реплику" фильма, а отдельное его прочтение, с сохранением его особой атмосферы, но позволяющее иначе воспринять именно Музыку к фильму.

Встретимся в самом космическом месте Петербурга и в самом большом планетарии в Мире! Приглашаем всех в это невероятное космическое путешествие!

Исполнители: ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, солисты и приглашенные музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии.

Продолжительность концерта: 1 час 10 минут без антракта