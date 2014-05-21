Концерт "Imperial Orchestra. Фантазия Хаяо Миядзаки"

В Петербурге пройдет шоу-трибьют аниматору Хаяо Миядзаки от Imperial Orchestra. Это имя прочно вписано в историю анимации.
Особое смысловое наполнение картинам дарит музыка Дзе Хисаиси. Тандем авторов раскрывает образы и передает глубинные эмоции персонажей. В программе – саундтреки из фильмов "Небесный замок", "Унесенные призраками", "Принцесса Мононоке", "Ветер крепчает", "Мой сосед Тоторо", "Ходячий замок", "Мальчик и птица" и других.
Фото: ВКонтакте / Imperial Orchestra
