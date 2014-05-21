  1. Главная
Концерт "Imperial Orchestra. Фантазия Хаяо Миядзаки"
Сегодня, 18:00
104
Концерт состоится 15 февраля в ДК имени Газа. Стартует мероприятие в 18:00. Возрастное ограничение: 6+.

В Петербурге пройдет шоу-трибьют аниматору Хаяо Миядзаки от Imperial Orchestra. Это имя прочно вписано в историю анимации. 

Особое смысловое наполнение картинам дарит музыка Дзе Хисаиси. Тандем авторов раскрывает образы и передает глубинные эмоции персонажей. В программе – саундтреки из фильмов "Небесный замок", "Унесенные призраками", "Принцесса Мононоке", "Ветер крепчает", "Мой сосед Тоторо", "Ходячий замок", "Мальчик и птица" и других. 

Фото: ВКонтакте / Imperial Orchestra 

