Концерт "Imperial Orchestra. Фантазия Хаяо Миядзаки"

Концерт состоится 21 декабря в ДК имени Газа. Начало – в 18:00. Для гостей старше 6 лет.

Ожидается шоу-трибьют аниматору Хаяо Миядзаки от Imperial Orchestra. Это имя прочно вписано в историю анимации.

Особое смысловое наполнение картинам дарит музыка Дзе Хисаиси. Тандем авторов правдиво раскрывает образы и передает глубинные эмоции персонажей. В программе – саундтреки из фильмов "Небесный замок", "Унесенные призраками", "Принцесса Мононоке", "Ветер крепчает", "Мой сосед Тоторо", "Ходячий замок", "Мальчик и птица" и других.

Фото: ВКонтакте / Imperial Orchestra