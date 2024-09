Концерт "Фрэнк Синатра во дворце при свечах" пройдет 15 сентября в Доме ученых имени М. Горького. Начало – в 19:00. Для посетителей старше 6 лет.

Концерт проводится для всех поклонников самой романтичной, праздничной и светлой музыки Фрэнка Синатры. В программе – хиты мэтра, такие как L.O.V.E, Fly Me to the Moon, New York.

Атмосферный джаз в исполнении джаз-бэнда Jazz Hooligans, красота изысканных интерьеров дворца, сотни свечей и романтика. Также перед концертом для тех, у кого будут билеты с экскурсией, состоится экскурсия по изысканным залам дворца князя Владимира.

Фото: vk.com