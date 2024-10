Концерт "Фрэнк Синатра при свечах" состоится 23 октября в Доме ученых имени М. Горького. Начало – в 20:00. Для посетителей старше 6 лет.

В интерьерах дворца Великого князя Владимира посетители концерта погрузятся в атмосферу старого Голливуда. На сцене будет звучать музыка мэтра мира джаза, Фрэнка Синатры. В программе собраны самые знаменитые его песни: L.O.V.E., Fly Me to the Moon, New York и другие.

Перед концертом для тех, кто приобрел билеты с экскурсией, гид расскажет о дворце, красота которого может сравниться с залами Эрмитажа.

Фото: vk.com