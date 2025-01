Концерт "Фрэнк Синатра при свечах во дворце" пройдет 23 января в Доме ученых имени Горького. Начало – в 20:00. Для посетителей старше 6 лет.

Посетители концерта во дворце Великого князя Владимира погрузятся в атмосферу старого Голливуда, поскольку на сцене прозвучит музыка мэтра мира джаза – Фрэнка Синатры.

В программе собраны самые знаменитые песни маэстро: L. O. V. E., Fly Me to the Moon, New York и другие. Исполнителем станет джаз-бэнд Jazz Hooligans.

Кроме того, перед концертом, для купивших билеты с экскурсией, проведут экскурсию по залам дворца.

