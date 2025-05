Концерт "Дуэт "Мюзет". Сердце поет" состоится 21 мая в музыкальном салоне "Классика без границ". Начнется мероприятие в 19:00. Возрастное ограничение: 12+.

Ожидается душевный концерт с уже полюбившимися музыкантами, лауреатами международных конкурсов Сергеем Лихачевым и Владимиром Богомоловым.

В первом отделении прозвучит инструментальная музыка во французском стиле мюзет: "Под небом Парижа", Cest Si Bon; "Либертанго" Пьяццоллы, мировые эстрадные хиты: All of Me, The Shadow of Your Smile, авторские произведения Юрия, Михаила и Сергея Лихачевых. Во втором отделении планируется песенный интерактив с залом.

Фото: pxhere