Концерт "Битва Клавиров: Бах vs Бетховен" состоится 10 августа в 17:00 в Петрикирхе

"Бах vs Бетховен" от Amadeus Concerts из цикла Битва Клавиров под величественными сводами Петрикирхе.

Музыкальное наследие Баха сформировало и определило судьбу музыки на столетия вперед, а орган был его главным инструментом в космическом диалоге со вселенной. Гений и энергия Бетховена всколыхнули XIX век. Именно он поднял фортепианную музыку на величайшую ее высоту, именно его экспрессия побеждала всё - даже глухоту...

Они невероятно разные. Но что сильнее по восприятию? Объемная, испепеляющая созерцательность Баха или могучая лирика Бетховена? Решение за вами, ведь победителя этой битвы определяют зрители!

Не пропустите уникальный музыкальный поединок в самом сердце Невского проспекта! Цикл "Битва клавиров" от Amadeus Concerts восходит к старинной европейской традиции музыкальных поединков, когда ведущие мастера музыкального искусства состязались в искусстве импровизации, сочинительства и исполнения музыки, чтобы удивить публику.

Исполнители: Ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, солисты и приглашенные музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии.

Продолжительность концерта: 1 час без антракта.