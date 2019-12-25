Концерт "Бах при свечах" состоится 28 ноября в 21:00 в Петрикирхе

На концерте вас ждут как настоящие хиты Иоганна Себастьяна — золотое наследие органной музыки, — так и редко исполняемые, но всё такие же прекрасные сочинения, влюбляющие в себя с первых тактов. Программа составляется с особым вниманием и любовью к музыке и гостям. Вам остаётся лишь наслаждаться музыкой Баха при свечах!

Органные шедевры величайшего композитора всех времён, и неповторимая атмосфера в стенах величественного кафедрального собора. Даже если вам примелькалась реклама концертов при свечах — не сомневайтесь в выборе. Именно Amadeus Concerts в 2018 году запустили оригинальную линейку концертов "Музыка при свечах". С тех пор, несмотря на десятки подражателей, Amadeus держит высокую планку в организации этих событий, обеспечивая эталонный уровень исполнения и великолепный продуманный антураж.

Исполнители Amadeus Concerts:

Ведущие музыканты Санкт-Петербурга и России, лауреаты международных конкурсов, солисты и приглашенные музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии.

Продолжительность концерта: 1 час без антракта