Концерт Александра Розенбаума

Звезда российской эстрады выступит в родном городе.

Советский и российский бард исполнит любимые композиции, давно ставшие классикой шансона. Для Александра Розенбаума Петербург - город, в котором он родился, поэтому концерты в городе на Неве он всегда называет "домашними". Несмотря на то, что выступление пройдет в родной атмосфере, для певца петербуржцы - самая требовательная публика, которая задает самую высокую планку. Музыкант исполнит такие хиты как "Вальс бостон", "Ау", "Налетела грусть" и многие другие.

Место: БКЗ "Октябрьский" (Лиговский проспект, 6)

Цена: от 700 рублей

Возрастное ограничение: 12+

Фото: В.Камынина / vk.com/alexander_rozenbaum