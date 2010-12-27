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Концерт Alai Oli
Сегодня, 20:00
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IRINA_CHALKINA

Концерт Alai Oli

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Большой концерт под открытым небом на крыше Roof Place.

В четверг, 22 августа, Alai Oli выступит с летним концертом на крыше Roof Place. Группа приготовила для поклонников новую программу.

На концерте прозвучат песни со старых, народно-любимых альбомов коллектива в новом прочтении.

Для этого мы пригласили целую духовую пачку — трубу, саксофон и тромбон. Танцевать на концерте будут даже самые стеснительные и зажатые

заявила артисты

Alai Oli  - одна из самых ярких и самобытных групп отечественной инди-сцены.

Специально к летнему концерту Alai Oli выпустят ограниченный тираж билетов с уникальным рисунком. Дизайн для них выбирали народным голосованием среди отобранных фанатских артов. Приобрести их можно будет по адресу: Лиговский проспект, 87, офис 201. Часы работы по будням: с 12:00 до 19:00; телефон: 645-10-40.

 

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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