Концерт ARCH ENEMY

Arch Enemy возвращаются в Россию с альбомом "Will To Power"

Arch Enemy — шведская группа, играющая в стиле мелодичный дэт-метал. Коллектив был основаа в 1996 году и за время своего существования приобрел широкую популярность у фанатов тяжелой музыки. В Россию коллектив приедет пластинкой "Will To Power", которая вышла в 2017 году. Фанаты настолько впечатлились энергетикой с презентации пластинки, что завалили группу просьбами вновь отыграть шоу. Arch Enemy просьбы услышали и с радостью готовы воплотить ее в жизнь!

Место: клуб Aurora concert hall

Цена: от 2000 рублей