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Концерт ARCH ENEMY
Сегодня, 18:00
4286
Rybka123

Концерт ARCH ENEMY

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Arch Enemy возвращаются в Россию с альбомом "Will To Power"

Arch Enemy — шведская группа, играющая в стиле мелодичный дэт-метал. Коллектив был основаа в 1996 году и за время своего существования приобрел широкую популярность у фанатов тяжелой музыки. В Россию коллектив приедет пластинкой "Will To Power", которая вышла в 2017 году. Фанаты настолько впечатлились энергетикой с презентации пластинки, что завалили группу просьбами вновь отыграть шоу. Arch Enemy просьбы услышали и с радостью готовы воплотить ее в жизнь! 

Место: клуб Aurora concert hall 
Цена: от 2000 рублей 

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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