Комздрав Петербурга опроверг информацию о возможном дефиците донорской крови на новогодних праздниках

При этом доноров будут ждать в декабре для сдачи крови.

Дефицита донорской крови в медицинских учреждениях Петербурга на новогодних праздников не будет. Об этом сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению.

Объем заготовки крови на сегодняшний день позволяет полностью удовлетворить потребность медицинских учреждений и не допустить остановки экстренных и плановых операций. говорится в официальном сообщении.

Городская станция переливания крови ежедневно принимает в среднем по 100 доноров. В ведомстве объяснили, почему светофор на сайте организации сейчас "красного" цвета. Это означает, что приход доноров перед новогодними праздниками очень важен.

Необходимые запасы крови невозможно прогнозировать на год вперед, поэтому в отделениях переливания крови стационаров может образовываться дефицит или профицит финансирования, что является стандартной ситуацией.

Мариинская и Елизаветинская больницы дополнительно получили по 800 тыс. рублей, которые запрашивали в конце ноября. Финансирование на январь 2022 года будет открыто в декабре.

Сегодня, 13 декабря, благотворительная организация "Фонд Доноров" отмечает свой 13-й день рождения. Донором может стать дееспособный гражданин России старше 18 лет и весом более 50 килограммов, не имеющий противопоказаний к донации. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

Фото: Piter.TV