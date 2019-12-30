Компания в Петербурге ради выигрыша на тендере пошла на подкуп в 600 тыс.рублей

Об этом стало известно в ходе проверки прокуратуры Колпинского района.

Строительная компания хотела подкупить специалиста по закупкам другой компании за 600 тыс.рублей, чтобы выиграть тендер. Теперь ООО "Амегастрой" заплатит штраф, сообщила пресс-служба петербургской прокуратуры.

Генеральный директор компании хотел заключить договор по монтажу инженерных сетей очистных сооружений бассейна гидротермической обработки и предложил подкупить специалиста по закупкам НАО "Свеза Усть-Ижора".

В 2018 году подчиненный передал аванс в виде 50 тыс. рублей.

Юридическое лицо признали виновным за правонарушение незаконное вознаграждение от имени юридического лица. Строительная организация заплатит 500 тыс. рублей в качестве штрафа.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербурженка получит от продавца шуб более млн рублей за некачественный товар.

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