Компания в Петербурге ради выигрыша на тендере пошла на подкуп в 600 тыс.рублей

Строительная компания хотела подкупить специалиста по закупкам другой компании за 600 тыс.рублей, чтобы выиграть тендер. Теперь ООО "Амегастрой" заплатит штраф, сообщила пресс-служба петербургской прокуратуры.
Генеральный директор компании хотел заключить договор по монтажу инженерных сетей очистных сооружений бассейна гидротермической обработки и предложил подкупить специалиста по закупкам НАО "Свеза Усть-Ижора".
В 2018 году подчиненный передал аванс в виде 50 тыс. рублей.
Юридическое лицо признали виновным за правонарушение незаконное вознаграждение от имени юридического лица. Строительная организация заплатит 500 тыс. рублей в качестве штрафа.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербурженка получит от продавца шуб более млн рублей за некачественный товар.
Фото: pixabay.com
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