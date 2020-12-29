В 2020 году компании Петербурга заключили контракты на 5 млрд рублей для развития Арктики

Вся продукция и услуги из Северной столицы будут поставлены во все арктические регионы страны.

Более 130 предприятий Петербурга с апреля по декабрь 2020 года заключили контракты на сумму почти 5 млрд рублей, направленные на развитие и освоение Арктической зоны РФ. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по делам Арктики.

Эти городские предприятия обеспечат Арктическую зону работами, услугами, товарами в целях развития Арктики. Вся продукция и услуги из Северной столицы будут поставлены во все арктические регионы страны. Это более 40% средств для развития здравоохранения, 30% – на строительство дорог, 20% – судостроение и развитие транспортной инфраструктуры, 5% – развитие промышленности, 3% – на подготовку кадров и 2% – на развитие IT-сферы

Петербург активно участвует в проектах по развитию Арктики. На городских верфях ведется строительство аварийно-спасательных и вспомогательных судов, на Балтийском заводе заложены атомные ледоколы нового поколения. В декабре на Балтийском ССЗ заложили четвертый серийный атомный ледокол "Чукотка".

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