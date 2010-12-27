Коммунисты не смогут собирать подписи против пенсионной реформы в Петербурге

Партию объединила другая рабочая подгруппа.

Городской избирком Санкт-Петербурга зарегистрировал подгруппу по организации референдума по поводу вопроса о повышении пенсионного возраста. На проверку документации ушло менее суток. "За регистрацию" выступило восемь представителей ЦИКа, еще трое оказались "против". Среди последних - представитель КПРФ.

Правовых препятствий в регистрации инициативной подгруппы не выявлено отметил член ГИК Олег Зацепа

Напомним, что инициативная группа собралась вечером 21 августа. В собрании принимало участие 119 человек. Среди организаторов значится предприниматель Владимир Кушпиль, который также является членом общественного совета Калининского района. Выносимый на обсуждение вопрос по формулировке совпадает с тем, который собирались задать коммунисты. Однако, по каждому вопросу может быть зарегистрирована только одна подгруппа. Если представители движения смогут собрать два миллиона подписей, то ситуацию вынесут на референдум.

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