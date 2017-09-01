Игорь Князев стал главой нового комитета Смольного

В пятницу, 1 сентября, пресс-служба губернатора объявила имя председателя нового комитета территориального развития. Им стал Игорь Князев.

Губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко подписал постановление о назначении председатели комитета территориального развития Петербурга. Как сообщает в пятницу, 1 сентября, пресс-служба главы города, им стал Игорь Князев.

Ранее Князев командовал комитетом по работе с исполнительными органами государственной власти и взаимодействию с органами местного самоуправления. Созданный недавно комитет выполняет схожие функции.

Ранее Piter.tv сообщал, что Полтавченко утвердил создание политического комитета Смольного.