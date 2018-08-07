Комитет по печати наведет порядок в сфере распространения прессы

Председатель Комитета по печати рассказал о грядущих нововведениях в сфере продажи печатных изданий в Петербурге. Жители города пожаловались на то, что в киосках с периодической прессой продают непрофильные предметы, например, колготки. Чиновники обратили внимание на общественный резонанс и рассказали "Петербургскому дневнику" как планируют решить данную проблему.

По словам представителей власти, сейчас в Северной столице есть четкий регламент относительно того, какой процент от общего количества товара должна составлять продукция СМИ. В процентном соотношении доля составляет 70 на 30.

Но при этом нет понимания, как правильно рассчитывать эту норму. В этой части комитет готов заняться разработкой методики для расчета делится сведениями Сергей Серзлеев

К тому же, регулированием работы заведений занимается сразу несколько инстанций: КИО, Комитет по развитию предпринимательства и Комитет по печати.

Поэтому появилось предложение, которое мы обсуждали с губернатором города Георгием Полтавченко, возложить на Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации определенные функции. То есть создать единое окно для предпринимателей рассказывает спикер

Отметим, что инициатива сосредоточить управлением прессой в руках одного ведомства уже одобрено губернатором города Георгием Полтавченко.

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