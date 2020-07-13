Комитет по этике РФС рассмотрит жест Кикнадзе и высказывания Карпина

Тренер сказал, что не рассчитывал, что его слова дойдут до комитета по этике.

Главный тренер футбольного клуба "Ростова" Валерий Карпин удивился, узнав что его слова будут рассмотрены комитетом по этике РФС. Ранее наставник ростовчан раскритиковал руководство РФС и Роспотребнадзор за организацию заключительной стадии чемпионата России, назвав его "ненормальным".

В комментарии "Чемпионат.com" Карпин сказал, что не рассчитывал, что его слова дойдут до комитета по этике.

Комитет по этике рассмотрит моё высказывание? Пускай рассматривают. Я ни на что не рассчитывал, сказал и сказал. Приведёт ли моё высказывание к чему-то? Нет, ни к чему

Валерий Карпин

В данный момент "Ростов" занимает пятое место в чемпионате России, имея в активе 44 очка.

Видео: Youtube/FC ROSTOV