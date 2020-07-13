Комитет по этике РФС рассмотрит жест Кикнадзе и высказывания Карпина

Главный тренер футбольного клуба "Ростова" Валерий Карпин удивился, узнав что его слова будут рассмотрены комитетом по этике РФС. Ранее наставник ростовчан раскритиковал руководство РФС и Роспотребнадзор за организацию заключительной стадии чемпионата России, назвав его "ненормальным".
В комментарии "Чемпионат.com" Карпин сказал, что не рассчитывал, что его слова дойдут до комитета по этике.
Комитет по этике рассмотрит моё высказывание? Пускай рассматривают. Я ни на что не рассчитывал, сказал и сказал. Приведёт ли моё высказывание к чему-то? Нет, ни к чему
Валерий Карпин
В данный момент "Ростов" занимает пятое место в чемпионате России, имея в активе 44 очка.
Видео: Youtube/FC ROSTOV
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