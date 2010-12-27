Комитет по делам Арктики и Совет по развитию малого бизнеса укрепляют сотрудничество

Взаимосотрудничество между партнерами из Арктики и Санкт-Петербурга перейдет на новый уровень.

В Смольном представители Комитета по делам Арктики и Совет по развитию предпринимательства обсудили вопросы взаимодействия. Сотрудники ведомство собираются укрепить отношения. Об этом сообщает пресс-служба Правительства.

Как отмечают чиновники, на совещании Общественный совет представляла Елена Церетели. Также в ходе заседания приняли участие первый заместитель председателя ответственного комитета Александр Анпилогов, руководитель инвестиционного отдела Сергей Николаев и заместитель начальника Комитета Андрей Лобанов.

Стороны изучили мероприятия, проводимые в рамках реализации государственной политики, направленные на область малого бизнеса по региону. В частности, среди заявленных проектов была названа инициатива создания каталога "Санкт-Петербург - Арктике". За предложение активно выступает Елена Церетели. Сотрудничество двух структур позволит увеличить уровень конкурентоспособности. Проект станет способом получения актуальной информации компаний, которые находятся в арктических регионах о состоянии дел в Петербурге и существующих возможностях на рынке.

Фото: Piter.tv