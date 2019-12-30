В Иране усомнились словах Трампа о 52 ударах

Конфликт между странами обострился после убийства генерала Касема Сулеймани.

Вашингтон не осмелится нанести удары по 52 объектам в Иране в случае конфликта. Об этом заявил командующий иранскими вооружёнными силами Абдулрахим Мусави.

Сомневаюсь, что им хватит смелости сделать это в будущем во время возможного конфликта,

— сказал он в интервью IRIB.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон нанесет удары на 52 иранских объекта в случае, если Тегеран нападёт на американскую базу или любого американца Он подчеркнул, что некоторые из них являются весьма значительными и важными для Ирана и иранской культуры.

Конфликт между странами обострился после убийства генерала Касема Сулеймани, который возглавлял спецподразделение "Кудс" – Корпус стражей исламской революции (КСИР). Он погиб в ходе авиаудара по аэропорту в Багдаде. В Пентагоне заявили, что удар по аэропорту санкционировал президент США Дональд Трамп. В Вашингтоне Сулеймани считают причастным к атакам на базы коалиции и посольство США в Ираке.