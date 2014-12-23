Команды системы СКА выбыли в первом раунде плей-офф

Все клубы системы СКА завершили сезон на ранних стадиях, не сумев пройти первый раунд.

Хоккейные команды системы СКА завершили выступление в плей-офф сезона 2025/2026 уже на первых стадиях. Ни одному из коллективов не удалось преодолеть стартовый раунд.

Последней из борьбы выбыла молодёжная команда СКА-1946, которая 9 апреля уступила Красная Армия со счётом 2:4 в решающем матче серии. Итог противостояния — 2-3. Этот результат стал для команды первым вылетом на стадии первого раунда с 2016 года.

Ранее в плей-ин Молодёжной хоккейной лиги Академия СКА не смогла пройти дальше, проиграв серию Академия Михайлова со счётом 0-2.

Основной состав СКА также завершил выступление в Кубке Гагарина, уступив ЦСКА в серии первого раунда со счётом 1-4. Команда под руководством Игорь Ларионов не смогла навязать сопернику равную борьбу.

Кроме того, фарм-клуб СКА-ВМФ не попал в плей-офф Всероссийской хоккейной лиги, заняв 22-е место в общей таблице.

Ранее мы сообщали, что "Зенит" вошел в топ-25 европейских клубов по выручке.

Фото: pxhere.com