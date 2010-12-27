Московские коллекторы напугали 70 детей, чтобы забрать долг сотрудницы

В Москве коллекторы пытались "выбить" долг обманом из-за которого было эвакуировано 70 детей из детского сада.

На северо-востоке Москвы в детском саду произошло задымление, однако всех детей успели эвакуировать из здания. Известно, что на тот момент в детском учреждении находилось 70 детей.

По данным "Политэксперт" сотрудница детского сада ранее брала кредит, но не смога его выплатить. В связи с этим коллекторы, которым продали долги женщины, позвонили в по номеру "112" и заявили, что в детском саду по Ботанической улице №6 произошло возгорание.

На место вызова быстро прибыли сотрудники МЧС. Позжеони установили, что никакого возгорания в здании нет. По данному факту администрация детского сада обратилась в полицию с заявлением.