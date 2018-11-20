В январе в Петербурге в пять раз увеличилось число ДТП

В ответственном ведомстве рассказали о статистике количества ДТП из-за навалившегося на город снегопада и морозов.

В январе количество автомобильных аварий в Петербурге увеличилось в пять раз по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Такие сведения предоставили в пресс-службе ГИБДД по региону. По данным сотрудников полиции, причиной учащения ДТП на дорогах стал гололед.

Ведомство не решилось комментировать качество городской уборки относительно трасс. Однако, они заявили об ухудшении дорожного полотна из-за погодных условий.

Напомним, что в Московском районе эвакуировали школу 376.

Фото: Piter.tv