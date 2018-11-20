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В Московском районе эвакуировали школу 376
Сегодня, 12:32
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lesjasap

В Московском районе эвакуировали школу 376

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На этот раз злоумышленники воспользовались на электронной почтой, а телефоном.

В Московском районе Петербурга правоохранительные органы выехали в учебное заведение, чтобы проверить здание на наличие взрывчатых устройств. Сообщение о заминировании 376 школы по 5-ому Предпортовому проезду, 8 корпус 2 поступило на пульт диспетчера экстренной службы. Сотрудник отправил оперативников к месту событий. Специалист отметил, что в отличие от вчерашних преступников, аноним дозвонился по телефону, а не направил угрозы на электронную почту.

Местные жители рассказали, что учеников и персонал образовательного учреждения пришлось эвакуировать. В здании ведется проверка.

Напомним, что более 17,5 тысяч человек эвакуировали в Петербурге за 31 января.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по Петербургу

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Теги: 376 школа, телефонный терроризм, телефонный террорист, эвакуация
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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