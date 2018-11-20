Более 17,5 тысяч человек эвакуировали в Петербурге за 31 января

В Правительстве Петербурга рассказали о результатах проведенных проверок.

После анонимного электронного сообщения от "террористов", за 31 января в Петербурге правоохранительные органы и экстренные службы эвакуировали более 17,5 тысяч человек. Представители закона проверили 55 объектов, заявленных в списке "минирования".Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Напомним, что в четверг по городу прокатилась волна объявлений о заложенных бомбах. Ни одно здание на самом деле не подвергалось опасности.

После сообщения о факте возможного минирования петербуржцы и гости города оперативно эвакуировались из зданий, на место прибывали полицейские, сотрудники Росгвардии и, по необходимости, специалисты МЧС. После проверки проход в здание возобновлялся рассказали о ходе проведения проверок специалисты ответственного Комитета.

Также чиновники рассказали, что ложные данные о готовящихся подрывах были сделаны с адреса, зарегистрированного в Болгарии. В общей сложности злоумышленники попытались "заминировать" десять больниц, шестнадцать школ и еще более 15 зданий.

Фото и видео: Piter.tv