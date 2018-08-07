Александр Кокорин рассказал о возможности скорейшего возвращения на поле

Футболист надеется вернуться в "Зенит" после тестов уже через две недели.

Александр Кокорин рассказал о ближайших планах по возвращению в петербургскую команду. Футболист отметил, что он пройдет через "глобальные тесты". Об этом нападающий "Зенита" сообщил в ходе онлайн-конференции.

Кокорин мот порадовать болельщиков "сине-бело-голубых" тем, что идет на поправку. С каждым днем здоровье спортсмена крепчает.

Через две недели будут глобальные тесты, которые покажут состояние моего здоровья. После этого, думаю начну играть заметил футболист

Напомним, что нападающий получил травму еще 15 марта во время матча против "Лейпцига". Тогда ответная игра одной восьмой финала Лиги Европы завершилась для Кокорина разрывом крестообразных связок колена. В течение продолжительного времени он проходил восстановительный курс.

Фото: Instagram / kokorin9